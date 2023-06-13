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«Политика страны»: взрывы прогремели в Харькове и Запорожье

«Политика страны»: взрывы прогремели в Харькове и Запорожье

Украинские СМИ заявили о взрывах в Харькове и подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Политика Страны».

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