«Мы знаем, где он»: близким пропавших бойцов СВО напомнили о серьезной опасности

Киевский режим развернул масштабную работу по созданию колл-центров, которые разыскивают родных и близких пропавших без вести бойцов специальной военной операции, выходят с ними на связь и посредством психологического давления и шантажа вымогают деньги или пытаются втянуть людей в совершение противоправных действий.
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