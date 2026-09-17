«Мы знаем, где он»: близким пропавших бойцов СВО напомнили о серьезной опасности

Киевский режим развернул масштабную работу по созданию колл-центров, которые разыскивают родных и близких пропавших без вести бойцов специальной военной операции, выходят с ними на связь и посредством психологического давления и шантажа вымогают деньги или пытаются втянуть людей в совершение противоправных действий.