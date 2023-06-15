Expressen: «изменений не ждите» — Эрдоган призвал Стокгольм не надеяться на смену позиции Анкары по вступлению Швеции в НАТО

Швеции не следует ожидать каких-либо изменений в позиции Анкары по отношению к заявке скандинавской страны о членстве в НАТО в преддверии июльского саммита военного блока в Вильнюсе, сообщает Expressen со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.