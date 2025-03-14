Военкоры сообщили о провале ВСУ в ДНР

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку провести контрнаступление под Дзержинском (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР) с северо-западного и юго-западного направлений, однако потерпели неудачу.
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