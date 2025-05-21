Александр Ростовцев. В четверг, 15 мая, в Берлине в очередной раз произошел сходняк казенных германских «культуртрегеров» под предводительством одиозной упал-намоченной Эвелин Цупке, возглавляющей комитет «по делам жертв СЕПГ» (Социалистической Единой партии Германии — правящей политической силы в ГДР).