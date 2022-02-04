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Скелетонистка Никитина: «Церемония открытия Олимпиады будет в закрытом помещении, это риск словить инфекцию. Я предпочту поберечь силы для выступления»

Российская скелетонистка Елена Никитина рассказала о подготовке к Олимпийским играм в Пекине. – Вы на старте сезона выиграли два подряд этапа Кубка мира, а недавно в Санкт-Морице стали только одиннадцатой.

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