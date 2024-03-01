Роль генетических мутаций в борьбе с инфекциями и патологиями невирусной и небактериальной природы Ирэн ОрлонскаяРоссийские ученые провели исследование, в ходе которого изучили частоту проявления генов, ответственных за врожденные формы иммунитета, у ненцев, долган и нганасан.
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