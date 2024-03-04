Тренер Тутберидзе: Валиевой следует «подсушиться» и потренироваться

Фигуристка Камила Валиева не могла сознательно принять допинг, потому что в этом не было смысла. После дисквалификации ей следует продолжать держать форму и много тренироваться, заявила в интервью телеканалу NHK тренер Этери Тутберидзе.
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