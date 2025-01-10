Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленский обсудит со Стармером отправку войск на Украину

Зеленский обсудит со Стармером отправку войск на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время визита премьер-министра Кира Стармера в Киев стороны обсудят развертывание миротворческого контингента на территории республики.

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Комментарии
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Eduard
Какие словечки придумывают&quot;целостностья,&quot;миротворцы&quot;,а отправляют оружие и деньги для войны!
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16 час.
TA
Tchernichova Aneta
он не президент , дебтлы журналисты никак этого не поймут. он просто наркоман,ничтожество.Кокаин сожрал ему мозги.
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15 час.
Elena Guseva
Оно не президент.
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7 час.

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