Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время визита премьер-министра Кира Стармера в Киев стороны обсудят развертывание миротворческого контингента на территории республики.
Зеленский обсудит со Стармером отправку войск на Украину
Комментарии
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Eduard
Какие словечки придумывают"целостностья,"миротворцы",а отправляют оружие и деньги для войны!
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16 час.
TA
Tchernichova Aneta
он не президент , дебтлы журналисты никак этого не поймут. он просто наркоман,ничтожество.Кокаин сожрал ему мозги.
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15 час.
Elena Guseva
Оно не президент.
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7 час.
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