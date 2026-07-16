ВС России уничтожили артиллерию ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

Расчёты разведывательно-ударного комплекса «Zala» — «Ланцет» отдельного батальона беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» уничтожили артиллерию украинским оккупантов на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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