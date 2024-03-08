Немецкий бизнесмен Ким Дотком написал на своей странице в социальной сети X, что уход в отставку заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд фактически говорит о победе России в прокси-войне с западными странами, сам конфликт завершится в скором времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии