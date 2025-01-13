Юрист Соловьев спрогнозировал рост мошенничества с применением ИИ в 2025 году

В 2025 году ожидается усиление мошенничества с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Таким прогнозом поделился заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор Иван Соловьев в беседе с RT.
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