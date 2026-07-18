В Германии из-за детонации забытых снарядов второй день не могут потушить пожар на бывшем полигоне

Германия славится своей педантичностью. Но когда на территории национального парка Мюриц загорелся бывший военный полигон площадью 360 гектаров, выяснилась неприятная деталь: земля там буквально нашпигована взрывоопасными боеприпасами.
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