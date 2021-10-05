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Сатановский объяснил украинцу Вакарову, в каком случае Россия «смахнет» Украину

Сатановский объяснил украинцу Вакарову, в каком случае Россия «смахнет» Украину

Сатановский объяснил украинцу Вакарову, в каком случае Россия «смахнет» Украину Александр КириловПолитолог, востоковед Евгений Сатановский в эфире программы «Право знать!» на канале ТВЦ объяснил, в каком случае Россия попросту «смахнет» Украину.

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