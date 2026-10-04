Момент истины все же наступил: Урсула фон дер Ляйен призналась, что Брюссель постоянно работал над сменой правительства Венгрии

Если мы немного вернемся по времени, то можем вспомнить высказывание Петера Мадьяра: «Для того, чтобы венгерский народ получил эти денежные средства ЕС, нужно будет отказаться от очень небольшой части суверенитета», — сказал два года назад он, тогда еще будучи оппозиционным политиком Фото: ТАСС / AP / Geert Vanden Wijngaert С момента прихода к власти партии Тиса мы, кажется, поняли, что означает эта небольшая часть суверенитета.
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