России и Китаю необходимы максимально частые контакты в текущих условиях, заявил эксперт

В эфире программы «Мнение» на News Front руководитель отдела политологии и главный научный сотрудник Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Борис Гуселетов , что контакты России и КНР важны и должны происходить как можно чаще на фоне общемировой повестки.