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Детский тренер Овечкина Калинцев: не могу сказать, что Саша был талантливым

Детский тренер Овечкина Калинцев: не могу сказать, что Саша был талантливым

Бывший тренер детской школы "Динамо" Алексей Калинцев, который работал в детстве с капитаном "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным, заявил, что Александр добился всего благодаря родительскому воспитанию и одаренности, передает ТАСС.

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