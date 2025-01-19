Детский тренер Овечкина Калинцев: не могу сказать, что Саша был талантливым

Бывший тренер детской школы "Динамо" Алексей Калинцев, который работал в детстве с капитаном "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным, заявил, что Александр добился всего благодаря родительскому воспитанию и одаренности, передает ТАСС.
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