Постпред РФ при ООН Небензя призвал Прагу отреагировать на слова главы МО Чехии о Дугиной

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что высказывания главы Минобороны Чехии Яны Черноховой об убийстве Дарьи Дугиной являются открытой поддержкой терактов и Москва ожидает, что компетентные органы Чехии дадут им оценку.