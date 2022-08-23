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Постпред РФ при ООН Небензя призвал Прагу отреагировать на слова главы МО Чехии о Дугиной

Постпред РФ при ООН Небензя призвал Прагу отреагировать на слова главы МО Чехии о Дугиной

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что высказывания главы Минобороны Чехии Яны Черноховой об убийстве Дарьи Дугиной являются открытой поддержкой терактов и Москва ожидает, что компетентные органы Чехии дадут им оценку.

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