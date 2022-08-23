Постпред РФ при ООН Небензя призвал Прагу отреагировать на слова главы МО Чехии о Дугиной

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что высказывания главы Минобороны Чехии Яны Черноховой об убийстве Дарьи Дугиной являются открытой поддержкой терактов и Москва ожидает, что компетентные органы Чехии дадут им оценку.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что высказывания главы Минобороны Чехии Яны Черноховой об убийстве Дарьи Дугиной являются открытой поддержкой терактов и Москва ожидает, что компетентные органы Чехии дадут им оценку.
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