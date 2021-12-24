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Аудитория Le Figaro посоветовала главе МИД ФРГ уделить внимание внутренним проблемам страны

Аудитория Le Figaro посоветовала главе МИД ФРГ уделить внимание внутренним проблемам страны

Фото: - wikipedia.org  /  Sandro Halank / CC BY-SA 4.0 Глава МИД ФРГ Анналена Бербок «забеспокоилась» об Украине после слов российского лидера Владимира Путина.

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