Доброе утро! 🥞 Пятый день Масленицы — Тещины посиделки. В это день мужья должны были накрывать стол для матерей своих жен.
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Доброе утро! 🥞 Пятый день Масленицы — Тещины посиделки. В это день мужья должны были накрывать стол для матерей своих жен.