"Динамо" продлило контракт с вратарём Моторыгиным до 2027 года

Московский клуб "Динамо" продлил контракт с вратарём Максимом Моторыгиным до 31 мая 2027 года. Он дебютировал в КХЛ в 2023 году и за три года отразил 92% бросков в 115 матчах, девять раз сохраняя свои ворота без пропущенных голов.