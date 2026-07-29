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Царьград

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"Динамо" продлило контракт с вратарём Моторыгиным до 2027 года

"Динамо" продлило контракт с вратарём Моторыгиным до 2027 года

Московский клуб "Динамо" продлил контракт с вратарём Максимом Моторыгиным до 31 мая 2027 года. Он дебютировал в КХЛ в 2023 году и за три года отразил 92% бросков в 115 матчах, девять раз сохраняя свои ворота без пропущенных голов.

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