www.globallookpress.com/Danish Defense Ministry/XinHua Высший земельный суд Гамбурга назначил на январь 2027 года восемь дополнительных заседаний по делу о теракте на "Северных потоках".
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