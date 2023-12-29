Дорин Речан встретился в Бельцах с группой школьников и студентов

Роль молодежи в процессе европейской интеграции Республики Молдова, а также возможности активизации сотрудничества гражданского общества с органами государственной власти стали темами, обсуждаемыми в ходе встречи премьер-министра Дорина Речана с членами общественной ассоциации Caroma Nord, со студентами Бельцкого педагогического университета им.