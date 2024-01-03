Президент Казахстана Токаев назвал причины массовых беспорядков в январе 2022 года

Предпосылками к массовым беспорядкам в январе 2022 года в Казахстане стали социально-экономические проблемы и общий застой в обществе, заявил 3 января президент страны Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan («Суверенный Казахстан»).