Как болеют и лечатся москвичи этой зимой?

В России происходит сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Под Новый год из целого ряда регионов приходили сообщения об ухудшении эпидемиологической обстановки, закрытии школ и отмене массовых мероприятий.
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