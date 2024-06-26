Игрок «Кордобы» заявил «Я срал на мертвецов каталонцев» после победы над «Барсой Б» и выхода во 2-й дивизион. Портильо извинился

Защитник Хосе Кальдерон Портильо, представляющий клуб из Андалусии, после победы над «Барселоной Б» (1:1, 2:1) и выхода во второй по силе испанский дивизион заявил во время прямого эфира в соцсети: «Я срал на мертвецов каталонцев».