"ЗАБОРИСТЫЕ ДАННЫЕ": ЗАХАРОВА НЕ СПУСТИЛА ЗЕЛЕНСКОМУ ЛЯП О БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

НП

Наталья Павлова

Ну так Кирилл Буданов и вовсе заявил, что российское ГРУ уже передало террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие. И вот теперь, полагаю, мне надо гордиться нашими воинами, которые, оказывается, отжали у ВСУ столько трофейного оружия, что этого хватило, чтобы вооружить целую армию. Вот только, судя по данным о поставках вооружения на Украину с Запада, да минус уничтоженное, да минус "убитое" самими хохлами, ну и то, что ещё осталось, отсылать-то куда бы то ни было нечего. В который уж раз задаюсь вопросом: что они там на Украине курят, нюхают, пьют, жрут?