Президент Украины Владимир Зеленский сделал "громкое" заявление о Ближнем Востоке. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала его слова.
"ЗАБОРИСТЫЕ ДАННЫЕ": ЗАХАРОВА НЕ СПУСТИЛА ЗЕЛЕНСКОМУ ЛЯП О БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
Комментарии
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Лев Добрый
Да уж пожалуй, народ хрень поймёт этот дипломатический язык! А можно и так: "Наркоман, закрой свою пасть и перестань вонять на всю Ивановскую!👀👍😜👈
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17 час.
НП
Наталья Павлова
Ну так Кирилл Буданов и вовсе заявил, что российское ГРУ уже передало террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие. И вот теперь, полагаю, мне надо гордиться нашими воинами, которые, оказывается, отжали у ВСУ столько трофейного оружия, что этого хватило, чтобы вооружить целую армию. Вот только, судя по данным о поставках вооружения на Украину с Запада, да минус уничтоженное, да минус "убитое" самими хохлами, ну и то, что ещё осталось, отсылать-то куда бы то ни было нечего. В который уж раз задаюсь вопросом: что они там на Украине курят, нюхают, пьют, жрут?
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10 час.
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