🇷🇺🚀Кадры поражения ФАБами с УМПК позиций и живой силы противника на одном из направлений СВО❗️💥 🇺🇦📹Кадры со стороны противника #ФАБ #Прилет #ВСУ #СВО.
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🇷🇺🚀Кадры поражения ФАБами с УМПК позиций и живой силы противника на одном из направлений СВО❗️💥 🇺🇦📹Кадры со стороны противника #ФАБ #Прилет #ВСУ #СВО.
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