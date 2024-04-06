У кого-то удача в делах, а у кого-то новая любовь: гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2024 года Елена ГалицкаяНачало второй недели апреля подарит нам необычное явление — Солнечное Затмение во время Новолуния, знак Овна станет его хозяином.