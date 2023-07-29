«Любого, кто говорит, что в Африке делать нечего, нужно немедленно отправлять на север»

JS

Jlija S

Интересная статья вызывающая больше вопросов, чем ответов. Понравился оптимизм по поводу передвижения африканцев в города. А что они раньше 80 лет туда не шли? Им и тракторы, и специалистов отсылали. Им обучали в СССР молодых специалистов. А они никуда не шли. А вот лет уже пять как плывут в Европу, в чужую сказку, а не строят свою экономику и идут в города создавать рынок сбыта. Что-то не верится, что народ, который столетиями не развивается и только просит всякую помощь, тут поменяет менталитет и начнут создавать сказку (поддержку для этого они получали десятилетиями и ржавющие в стороне трактора тоже нам известны). Там другой менталитет - в сказке выигрывает тот, что брата надул, а сам без работы банан получил. (народные сказки)***Понравились расчеты по зерну - подарите столько (молодцы!), продадите столько по большей цене и все окупится. А если еще цену поднять, то вообще можно еще всего Африке надарить, а самим остться в плюсище. Все понравилось. Логично. Только ниже написано, что именно в Африку в огромных количествах Россия то и продает зерно. То есть одним Россия подарит, а их соседу в три дорога продаст, чтоб озолотиться? Опять что-то не клеится.*** И все чудесные расчеты про что можно отжать у КИтая и других. Хммм. Скажу так - Россия так много, что за почти даром или в разрез собственным интересам отдает КИтаю за поддержку или хотя бы не противостояние, что Африку тоже Китаю можно за час отать. КИтай еще на сказал, что пойдет за Россию рубаху рвать в мире и на Укр. Так что мяч на их стороне, и что они еще попросят, зависит только от их хотелки. Попросят отказаться от Африки и Индии, и Россия будет вынуждена это сделать. КИтай нужет как политический друг больше чем новый рынок Африки, до которого еще дожить нужно (пока там кто-то в город начнет собираться за дармовым зерном).