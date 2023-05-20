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Представитель МИД РФ Мария Захарова осадила выступающих против авиасообщения с Россией грузинских политиков

Представитель МИД РФ Мария Захарова осадила выступающих против авиасообщения с Россией грузинских политиков

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на критику грузинских политиков по поводу возобновления авиасообщения с Россией.

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