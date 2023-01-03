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Тиафу о матче с Великобританией на United Cup: «Хенмэн все время им орет «соберитесь», так что они включены»

19-я ракетка мира Фрэнсис Тиафу поделился ожиданиями от матча против Великобритании на United Cup. Лидеры групп, игравших в Сиднее, поборются друг с другом за выход в полуфинал.

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