Иван Охлобыстин рассказал о продолжении сериала «Интерны»

Иван Охлобыстин рассказал о процессе работы над продолжением знаменитого сериала «Интерны». Актер поделился деталями сложных съемочных будней и объяснил, почему принял решение вернуться к этому проекту, несмотря на свою нелюбовь к ремейкам.