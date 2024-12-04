Иван Охлобыстин рассказал о продолжении сериала «Интерны»

Иван Охлобыстин рассказал о процессе работы над продолжением знаменитого сериала «Интерны». Актер поделился деталями сложных съемочных будней и объяснил, почему принял решение вернуться к этому проекту, несмотря на свою нелюбовь к ремейкам.
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