Глава свердловской полиции Александр Мешков подвел итоги борьбы с преступностью в ОВД Арти

Руководитель свердловского гарнизона полиции Александр Мешков с рабочим визитом посетил ОВД поселка Арти, где принял участие в оперативном совещании по итогам борьбы с преступностью, профилактике правонарушений и защите интересов граждан в первом полугодии текущего года.