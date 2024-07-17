Глава свердловской полиции Александр Мешков подвел итоги борьбы с преступностью в ОВД Арти

Руководитель свердловского гарнизона полиции Александр Мешков с рабочим визитом посетил ОВД поселка Арти, где принял участие в оперативном совещании по итогам борьбы с преступностью, профилактике правонарушений и защите интересов граждан в первом полугодии текущего года.
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