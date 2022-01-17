Житель Республики Алтай задержан полицейскими по подозрению в незаконной охоте на кабаргу

Сотрудниками уголовного розыска Межмуниципального отдела полиции «Турочакский» задержан 37-летний житель села Артыбаш, подозреваемый в незаконной охоте на кабаргу.

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