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Росстат указал на рост естественной убыли населения в 2024 году

Росстат указал на рост естественной убыли населения в 2024 году

Число умерших превысило число родившихся.фото: pixabay.com/MabelAmberЕстественная убыль населения России по итогам 2024 года увеличилась на 20%, превышение числа умерших над родившимися составило 596,2 тыс.

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