В Минкульте РФ определились, каких фильмов не хватает россиянам, сообщил директор департамента кинематографии Дмитрий Давиденко на ежегодной Всероссийской конференции «Россия — большая семья больших семей.
Минкульт: Россиянам не хватает семейного патриотического кино
Комментарии
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Не хватает кино где русские выглядят достойно, как было кино в СССР до си х пор смотрю с удовольмтвипм и фразы крылатые, всё цитаты в народ пошли
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11 час.
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Кино где милиция надёжная и честная, люди порядочные, юмор тонкий, песни и музыка высокого качества
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11 час.
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