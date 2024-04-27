Вынесен приговор по уголовному делу о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве и надругательстве над Государственным флагом РФ

Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора Евгению Карасю, Сергею Мазуру, Александру Войтко, Андрею Лозовому, Богдану Ходаковскому, Сергею Бондарю и Сергею Филимонову.
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