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«Тётя Ася» лишилась ролей, а Невинный спас семью: зачем советские звёзды пошли в рекламу в 90-е

«Тётя Ася» лишилась ролей, а Невинный спас семью: зачем советские звёзды пошли в рекламу в 90-е

Когда распался СССР и рухнул «железный занавес», на российский телеэфир хлынул поток коммерческой рекламы.

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