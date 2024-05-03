Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Boris Max
    Дугин латентный предатель... жаль его дочь за него пострадала.Ошибка Дугина
  • Boris Nevzorov
    А почему молчит глава МВД ? Порядок должна наводить прежде всего полиция. Именно от ее бездействия и лояльного отнош...Всё, закрываем гр...
  • Igor
    У нас много плюсов - нас не так много,и не так мало.Прокормить себя реально,голод нам не грозит,мы достаточно сильны ...Ошибка Дугина

В разгар войны нужно купить яхту и лимузин: Перечень госконтрактов чиновников

В разгар войны нужно купить яхту и лимузин: Перечень госконтрактов чиновников

У всех на слуху громкое уголовное дело заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Но он "крупная рыба".

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Комментарии
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Аудрюс
Какие деньги, однако, люди воруют!
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2 час.
Анатолий Зотов
Нужна декларация о доходах и расходах всех государственных (может и не только) служащих и их ближайшего окружения. Если не совпадают, то расследование.
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1 час.
Ирина Черных
Вы правы. А также нужна регулярная оценка качества работы каждого чиновника.
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1 час.

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