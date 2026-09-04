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The Eurasia Daily news agency

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The point of no return on Ukraine has passed — the country is dying out

The point of no return on Ukraine has passed — the country is dying out

Ukraine is facing extinction and only Russia can save it. This was stated by Adviser to the President of the Russian Federation, Executive Secretary of the Organizing Committee of the Eastern Economic Forum Anton Kobyakov at a briefing today, September 4.

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