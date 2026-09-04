Ukraine is facing extinction and only Russia can save it. This was stated by Adviser to the President of the Russian Federation, Executive Secretary of the Organizing Committee of the Eastern Economic Forum Anton Kobyakov at a briefing today, September 4.
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