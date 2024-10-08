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Царьград

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Депутат Госдумы Хамзаев: родители должны ответить за детей, употребляющих спиртное

Депутат Госдумы Хамзаев: родители должны ответить за детей, употребляющих спиртное

Речь идёт даже о тех случаях, когда подростки не совершили никаких правонарушенийРодители должны нести административную ответственность за своих детей, употребляющих спиртное.

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