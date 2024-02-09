Полезная мода: как экобренды спасают природу и почему это важно

За последние два года отечественная fashion-индустрия претерпела значительные изменения: уход западных поставщиков, расширение предложения локальных марок, появление брендов из новых регионов — Азии и Турции.
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