Сильная вспышка на Солнце выбросила плазму в сторону Земли и грозит бурей

Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН) опубликовала запечатленное на видео изображение колоссального протуберанца — выброса солнечной массы, образовавшегося, предположительно, в результате недавней мощнейшей вспышки класса Х.
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