Четвертый сезон конкурса "Родники. Дети" станет международным и пройдет в Абхазии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Четвертый сезон детского песенного конкурса "Родники. Дети" в 2027 году впервые пройдет в статусе международного, а его финал состоится 2 марта в столице Абхазии.
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