Ближний Восток вновь на переднем плане: цены на нефть растут из-за риска эскалации конфликта Татьяна АрестоваЦены на нефть увеличились в ходе азиатских торгов 1 августа, продолжив рост, начатый в предыдущую сессию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии