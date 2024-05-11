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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маррей на следующей неделе сыграет на «Челленджере» в Бордо

Маррей на следующей неделе сыграет на «Челленджере» в Бордо

Энди Маррей вернется к соревнования на следующей неделе. Британец получил wild card на «Челленджер» в Бордо.

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