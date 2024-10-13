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Кассано о поведении в «Реале»: «Меня оштрафовали за то, что я помочился в сауне – вонь была невыносимой, когда туда вернулся помощник Капелло. За подобное меня вывели из состава»

Кассано выступал за «Реал» в сезоне-2006/07. «В сауне ты периодически теряешь воду. Я устал выходить и возвращаться обратно.

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