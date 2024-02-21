Девушка попала на новой Весте NG в лёгкое ДТП. Дилер оценил ремонт: Показываю расчёт стоимости

Приветствую всех автомобилистов на своём канале. Периодически здесь выходят заметки с расчётом стоимости ремонта различных автомобилей, и буквально несколько дней назад мы рассматривали ударенный в переднюю часть Шкоду Рапид, восстановление которой в конечном счёте обойдется владельцу в нескромные 600 000 рублей.