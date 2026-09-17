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Царьград

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В Новокузнецком округе от медведей защищают 40 охотников

В Новокузнецком округе от медведей защищают 40 охотников

Частота выходов бурых медведей к населённым пунктам в Сибирском федеральном округе возросла. Среди вероятных причин специалисты называют практически полное отсутствие в этом году привычной для животных кормовой базы — основных природных кормов не уродилось.

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